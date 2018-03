Juhtkiri: mõtisklused iseendaga

Umbes nii võiks kirjeldada eile südapäeval Rakvere linnavalitsuses toimunud riigigümnaasiumi detailplaneerigu avaliku arutelu kulgu. Väga ohtralt rahvast just kokku polnud tulnud. Ei pea olema mõttehiiglane, et saada aru ettevõtmiseks määratud aja sobimatutest tavalisele tööinimesele. Siinkohal tasub Rakvere linnale endine Vihula, praegune Haljala vald eeskujuks tuua. Külaelanikule oluliste objektide detailplaneeringute avalikud arutelud korraldati üldjuhul ikka pärast tööpäeva, et kõik asjast huvitatud saaksid arutelust osa võtta ja soovi korral oma sõna sekka öelda.