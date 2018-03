ID-kaardi sertifikaate saab vajadusel uuendada selle kuu lõpuni

"Esmajärjekorras soovitame kasutada kauguuendamise võimalust ehk uuendada ID-kaardi sertifikaadid oma arvutis, sest see on kõige kiirem ja mugavam viis," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel. "Koduarvutis uuendamine säästab teid teeninduse külastamisest ning hoiab aega kokku."

Uuendamist vajavad sertifikaadid, mis on väljastatud alates 2014. aasta 16. oktoobrist, elamisloakaardid, mis on väljastatud alates 2014. aasta 17. detsembrist, digi-ID-kaardid, mis on väljastatud alates 2014. aasta 1. detsembrist ning e-residendi kaardid, mis on väljastatud alates 2014. aasta 1. detsembrist.