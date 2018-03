Rakvere linnavolikogu toetab Festhearti kolmesaja euroga

Filmifestivali korraldaja Keio Soomelt rääkis, et volikogu toetas kõiki kultuurikomisjoni esitatud projekte täismahus, ainsana kärbiti MTÜ Sevenbow taotlusi, neist üks nägi ette seksuaalvähemuste probleeme kajastava filmifestivali korraldamist, teine aga klaverikontsertide sarja.

Keio Soomelti sõnul ei ole klaverikontsertide sari kuidagi seotud filmifestivaliga, kuid ilmselt tekitas otsustajates probleeme taotluse esitanud mittetulundusühing. Festhearti taotluse 1500 euro saamiseks rahuldas volikogu 300 euroga, samamoodi kärbiti klaverikontsertide sarja toetust, mis seab viimase toimumise nüüd aga küsimärgi alla. ‟Usun, et toimuvat võib käsitleda kiusuna,” nentis Soomelt.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et linn ei saa anda välja signaali, nagu oleks taotluse saamise puhul oluline esitaja isik või isikuomadused. ‟Loodan, et leitud kompromiss viitab nüüd sellele, et vaatenurgad pole enam mustvalged,” lausus Juhkami.