Pajustis tehakse nalja naise – Aadama küljeluu – kiituseks

“Ja kui päeva keskmes on juba naine, siis ei saa ilma naiste-meeste suheteta. See on ammendamatu teema. Ehk nagu öeldakse: otsi naist!” lausus “Aadama küljeluu” ellukutsuja ja eestvedaja, Pajusti huumori- ja satiiritrupi juhendaja Ülle Rajamart.