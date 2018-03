Kundast pärit Nika lugu on omapärane ja rohkete sõuelementidega.

Finalistide päevad on pikad ning Gerli Padari ettevalmistused algasid siis, kui tütar veel kodus magas. Grimmist tulnud Padarile ütles tütar, et esimest korda elus on tol ilus meik. Gerli lavapartner Eliis Pärna ei suutnud pressikonverentsil selle peale oma imestust vajata: “Esimest korda?”