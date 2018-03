Linn pärib elust lahkunute vara ja võlgu küllalt tihti

Rakvere linn puutub aastas kokku nelja-viie juhtumiga, mille puhul on ametnikud sunnitud tegelema maise teekonna lõpetanud inimeste varaga. Enamasti käib jutt väheväärtuslikust kinnisvarast, mille vastu kadunukeste sugulased huvi ei tunne, sest see on koormatud laenudega.