Nädala kaja: külm ilm ja ootamatused

Üheks selle nädala tegijaks on kahtlemata ilm. Kuhu seltskonda ka ei juhtuks, kõikjal on ilmataadi tegemised jutuks.

Kui detsembris ja jaanuaris tõusis veekogude tase, sest lisaks vihmastele ilmadele suvel ja sügisel jätkusid sajud talvelgi ning metsatööde tegemine oli kõvasti raskendatud, siis nüüd ei saa kuidagi öelda, et põhjamaine talv oleks tulemata jäänud. Talviseks läksid ilmad küll juba mõnda aega tagasi, kuid just see nädal on olnud pakaseline ning valitsenud krõbedad külmakraadid.