Kiri: Kreisilinna läppuv õhk

Kord nelja aasta jooksul saavad Rakvere elanikud teada, et kultuur on linnas oluline prioriteet. Korraldatakse debatte ja vestlusringe, joonistatakse plakateid ja jagatakse nänni. Muu hulgas räägitakse ka sellest, kuidas meie linna on vaja uusi algatusi ja säravaid ideid, on vaja tegijaid ja tegusid, mida peame toetama ja hoidma. Kõigele sellele järgneb naeratus, soe käepigistus ja parimal juhul veel mõni julgustav sõna selle kohta, kuidas peame koos oma kodulinna suureks muutma.