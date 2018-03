Repliik: OscarTeatrikinole

Nagu meie kinokülastaja on tähele pannud, on filmireklaamides olnud viimasel ajal sageli märgitud, kui mitme Oscari nominent üks või teine film on. Ja neid tõepoolest näidataksegi siin, Rakvere Teatrikinos! See ei ole üksnes reklaamitrikk, vaid osake täiesti normaalsest kultuurielust, kuigi, tuleb tunnistada, parimate filmide puhul pole saal just sageli puupüsti täis.