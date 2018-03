Marko Pomerants kutsus geoloogid võrkpalli vaatama

Ekskeskkonnaminister Marko Pomerants küsis paar kuud endises Lääne-Viru maavalitsuse saalis ametis olnud geoloogiateenistuse töötajatelt, kes on lugenud reedest Virumaa Teatajat. Vastati kollektiivse pearaputusega. Pomerants viitas, et selles lehes on juttu riigigümnaasiumi loomisest Rakverre ja geoloogiateenistuse kaasamisest sellesse protsessi. Pomerantsi hinnangul on vast kolinutel aeg sulanduda kohalikku kogukonda. Kui muud ei suudeta, siis on neil miinimum käia Rakvere spordihoones võrkpallivõistlusi vaatamas.