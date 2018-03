Prügilademetega on Tõrma kalmistul aastaid võidelda tulnud. “On inimesi, kes arvavad, et kalmistu parkla on prügila. Siia tuuakse diivaneid ja ehitusprahti ning kõike muud, mida ei viitsita või ei raatsita Lääne-Viru jäätmekeskusesse viia,” rääkis Maia Simkin.