50 aastat tagasi

Meie rajoon on heina hektarisaakide poolest vabariigis kolmeteistkümnendal kohal. See pole just meeldiv. Teaduslik-Tehnilise Ühingu Vinni näidissovhoostehnikumi algorganisatsioon korraldas II teadusliku konverentsi. Teema – “Kõrgete mitmeaastaste heintaimede saakide kindlustamisest agrotehnika ja rohumaade parandamise alal Vinni näidissovhoostehnikumis”.