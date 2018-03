Puude mahavõtmine pahandab tamsalulasi

Maha võetakse kõik haljas­alale istutatud lehtpuud ning nende varju jäävad äbarikud kuused. Raietööd peavad lõppema hiljemalt 15. märtsiks, kuna siis algab künnivareste pesitsusperiood ning linde ei tohi enam segada. Osa Tamsalu elanikest on aga toimuvast häiritud. “See on sigadus, ilusa allee hävitamine,” rääkis Tamsalus elav naine. Teine kohalik leidis, et raudteeäärne on nüüd nagu lage väli.