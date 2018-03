Tänavu on maakonnas aids diagnoositud kolmel inimesel

​HI-viirusesse nakatunute arv Eestis kasvab. Märtsi alguse seisuga on tänavu HIV diagnoositud 32 inimesel ja aidsi haigestumine on tuvastatud 10 korral. Kui võrrelda statistikat eelmise aasta omaga, siis jääb mulje, et haigete arvukus on Lääne-Virumaal tõusmas. Siinsete tervisespetsialistide sõnutsi sellist suundumust praegu pole.