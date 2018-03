Mehed on rääkinud: enamik ootab naistepäeva.

“Ostan päris palju lilli, nii töökaaslastele, klientidele kui ka loomulikult enda naisele,” ütleb juuksur. Kuna kõigil on kevadeootus hinges, saavad nad kingiks roosasid tulpe. Iga päev õrnema sooga kokku puutuv mees teab: naistepäev on oluline, seda ootavad kõik. Vladimir mõtleb ja ütleb, et ei tea ega tunne ühtegi naist, kes leiaks, et naistepäev on mõttetu, mitte midagi erilist.

Riigikogu liikmel Marko Pomerantsil (53) on selline kogemus aga varnast võtta. Ministrina viis ta naistepäeval oma hallatava ministeeriumi õrnemale soole lilli, kuid neid ei soovitud vastu võtta. “On öeldud, et paluks lilli mitte kinkida ja raha kanda naiste kriisitoa või varjupaiga toetuseks. See on olnud üllatav,” tunnistab Pomerants ja kinnitab, et suhtumine 8. märtsi on muutunud just naiste seas. “95 protsenti neist on rõõmsad, kui neile tehakse heameelt lilleõiega,” märgib Pomerants, kellele on märtsi kaheksas päev traditsiooniliselt selline, mille juurde käivad ilusaimad õied. “Eks mul väike plaan fraktsiooni ja põhiseaduskomisjoni sekretariaadi naiste osas on, nemad ikka lilled saavad, sõltumata sellest, kui palju või vähe neid ametis on,” lubab Pomerants, kelle abikaasa ootab täna ka väike kingitus.