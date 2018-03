Juhtkiri: vabatahtlik naistepäev

Naised võtaks ka asja vabalt ja ei mossitaks, kui polegi hommikul aurav kohv ootamas või kui meesterahvas ei lase ühissõidukis istuma. Suhtuks sellesse päeva nagu igasse teise, sest niisugune see ju tegelikult ongi. Nii kaoks ära vähemalt osa pingest, mis inimestel, soost olenemata, naistepäevaga kaasneb.

Keegi ei käsi ega keela ükskõik mis päeval naistele tähelepanu pöörata või lihtsalt lilli kinkida. Me võime rääkida, mida tahame, aga ilmselt jäävad veel mitme põlvkonna mehed naistele lilli tooma. Samas tuleb tunnistada, et naistepäeva teema on sügavamal südames nõukogudeaegsetel inimestel ja eriti venekeelsel elanikkonnal.