Oboe kohtub teleekraanil superstaariga

“Meil oli nädal aega, et lugu selgeks õppida. Harjutades peab tähele panema, et ei õpiks ainult enda osa, vaid ka partneri oma. Siis on lugu tervikuna selge ja on ka lihtsam otseeetris kokku sobida. Raske ülesanne on see igal juhul, aga loodan, et koostöö sujub,” ütles Ingely Laiv.