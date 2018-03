Võrgumehed piiri taga: Juhkami mängib homme karikafinaalis

Prantsusmaa pealinnas Pariisis on homme suur võrkpallipidu, sest selguvad riigi tänavused karikavõitjad meeste ja naiste ­arvestuses. Meeldiv on tõdeda, et üheks tiitlinõudlejaks on rakverlasest nurgaründaja Martti Juhkami koos oma koduklubiga Tourcoing.