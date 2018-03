Maivi Kaljuvee ütles peale tänugalat, et on elevil ja tunne on väga meeldiv. Proua Kaljuvee toetas pillifondi, aidates osta tšello. Ta tunnistas, et selle keelpilliga on tal eriline suhe – armastus. “Lapsepõlves ja nooruses musitseerisin orkestris, kus mängisin tšellot ja kus sündis koosmusitseerimise tunne ja vägi,” rääkis Kaljuvee. Kultuurisõber avaldas lootust, et tema teguviisil on järgijaid.