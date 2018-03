Virulased on Aasia saareriigi rahutuste tunnistajateks

“Olukord ei ole hull. Võibolla on tavapärasest rohkem näha politseinikke, aga see puudutab ainult väga kitsast osa Kandy piirkonnast,” edastas mees saareriigis hotellindusega tegeleva abikaasa tähelepanekuid. “Kõik oli alguse saanud tegelikult sellisest olmekonfliktist, mida ajakirjandus on kõvasti üle paisutanud. Inimestevahelised suhted on piirkonnas jätkuvalt head. Saarel elavad moslemid, singalid ja hindud ju käsikäes ning mingit hõõrumist või konflikti nende vahel ei ole. Pigem on kõik olukorrast väga ehmunud.”