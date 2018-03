Streik on löönud kõik rekordid

“Tõesti, Eesti rekord on sündinud, streik kestab juba rohkem kui kuu aega,” kinnitas ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski. “Kui me vaatame, kuidas tööandja sellel perioodil endast märku on andnud või käitunud, siis kokkuvõtlikult on meie arusaam see, et asi ei ole üldse rahas – et tööandjal ei ole puudust rahast, et tõsta palka,” lisas ta.