Jääaja keskus viib tagasi kaugetesse aegadesse

Jääaja keskus on ainulaadne külastuskeskus terves Baltikumis – seal näeb elusuuruses eelajaloolisi loomi ning seda, kuidas on kujunenud maailma ja Eesti loodus. Muu hulgas on võimalik jääaja keskuses kohtuda ka Eesti alal elutsenud mammuti, ürghirve ja koopalõviga.