Soovin linnakunstnikuks

See on palutud motivatsioonikiri. Kirjutan selle Virumaa Teatajasse eeldades, et linnavalitsusse Virumaa Teataja käib. Mu enda kunstnikuportfell on ahtake, olen korra esinenud Rakvere Galeriis installatsiooniga “Ehitusbuumi lõpp”. Mul on eesti keele oskus tasemel C1 ja ma olen koostöövalmis ja loov. Corelit ja Adobe Photoshopi ma hästi ei tunne, aga küll ma õpin. Kuna mul on ideid, arvan, et ma olen selleks tööks igati sobiv. Küll me joonistajad leiame! Minu eelkäijad on olnud tublid. Priit Verlin on olnud Tarva tooja ja linna prügikastide disainija, Ööbiku-kahur sinna otsa, Jule Käeni ajal saime Tarvaga linnakujunduse stilistika ning “Värvilise Rakvere” ja Teet Suur tõi kuuseinstallatsioonid. Muuseas, aeg uueks “Värviliseks Rakvereks” on igati küps. Korrusmaju küll muudkui renoveeritakse, aga ka puumajad tahavad vuntsimist.