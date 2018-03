Repliik: kuninganna ei sure

Kaks tundi suurepärast Queeni. Rappuvat, laserina ajju, mällu, südamesse tungivat muusikat, mida tegid andunult ja täie rauaga umbes 40 Tallinna Kuristiku gümnaasiumi õpilast: tasemel bänd, jõuline koor, karismaatilised solistid. Keeruline tundlik “Bohemian ­Rhapsody” – ja nii meisterlik! Ning “We Are the Champions” – oojaa, selleks hetkeks publik juba teadis seda.

Südamest, kuhu Freddie Mercury muusika on end seadnud, see enam ei lahku. Mitukümmend teismelist demonstreerisid veenvalt, et nemad on Queeni peene ja lummava muusika enese omaks teinud. See hõiskas nende käes.