Juhtkiri: kuked, kaalikad ja kapsad

Laste kaasamine ja neile igapäevaste pealtnäha lihtsate eluliste protsesside kulgemise tutvustamine on alati põnev ja vajalik. Teinekord piisab ühe või teise asja selgitamiseks sellestki, kui näidata, kuidas konkreetne taim, mille seeme mulda pistetakse, lõpuks välja nägema hakkab. Mida üldse peab tegema, et see lehte läheks ja vilju kannaks. Kui sellise protsessi käigus õnnestub kulgemist veel oma silmaga jälgida, siis seda parem.