Jõhker veretöö peab saama karistuse

“Selline tegu on suunatud meie sajandi vanuseks saanud riigi õiguskorra ning teadusliku ja jätkusuutliku jahinduse vastu,” ütles Puust. “Loodan, et jahimeeste koostöö keskkonnainspektsiooniga aitab salakütid kiiresti leida ja et nad saavad oma julma teo eest õiglase karistuse,” lisas ta. Teo erilist küünilisust ilmestab asjaolu, et veretöö pandi toime jahivälisel ajal, mil põdralehm on tavaliselt tiine. Lisaks sellele eemaldasid salakütid põtrade jäsemed ning jätsid ülejäänu metsa vedelema, mis on jahimeestele täiesti vastuvõetamatu ja Eesti jahimeeste hea tava ning jahieetika ränk rikkumine.