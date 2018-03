Juhtkiri: kuked, kaalikad ja kapsad

Laste kaasamine ja neile igapäevaste pealtnäha lihtsate eluliste protsesside kulgemise tutvustamine on alati põnev ja vajalik. Teinekord piisab ühe või teise asja selgitamiseks sellestki, kui näidata, kuidas konkreetne taim, mille seeme mulda pistetakse, lõpuks välja nägema hakkab. Mida üldse peab tegema, et see lehte läheks ja vilju kannaks. Kui sellise protsessi käigus õnnestub kulgemist veel oma silmaga jälgida, siis seda parem.

Viljataimede istutamine, nende eest hoolitsemine ning saagi valmimisele kaasaelamine on lasteaedades juba levinud. Nagu ka see, et lõpuks pannakse enda kasvatatud tomatid ja kurgid müüki ning teenitakse isegi pisike taskuraha. Maaviljelusele lisaks algteadmised ettevõtlusest – suurepärane.

Porgandit ja kaali ei anna muidugi võrrelda tibupoegadega, nende koorumisel on tärganud uus elu, mis vajab erilist hoolt ja läbimõtlemist. Liiati laste seltskonnas, kus asjad võivad teinekord liiga elevaks muutuda. Peaasi, et kõik oleks hooliv ja vastutustundlik: et nii lastel kui ka tibudel oleks tore. Ühed saaksid uusi teadmisi ja kogemusi, samuti aimu elu imest – hapruse ja tugevuse hämmastavast sümbioosist. Teised kasvaksid turvalises soojuses ning targalt hoitult nõnda, et saaksid pärast päris kodus oma kana- või kukeelu jätkata.

Kui omal ajal olid põllu harimine ja loomapidamine iga lapse igapäevaelu lahutamatu osa ja koolis käidi raamatutarkust omandamas, siis nüüd on vastupidi.