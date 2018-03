Heategevuslik Üleannetuse perepäev Põhjakeskuses

Üleeestilised perepäevad on osa lastefondi kampaaniast Üleannetus. Kampaania eesmärk on koguda 120 000 eurot, mis võimaldab fondil toetada arendavate teraapiatega kolme aasta jooksul 35 raskelt haiget last. Praeguseks on heade annetajate abiga kogunenud haigetele lastele veidi üle 12 000 euro.