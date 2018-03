Suveajale üleminekuga seoses muutuvad 25. märtsist mitme Tallinna–Narva, Tallinna–Aegviidu ja Tallinna–Pääsküla Elroni rongiliinide sõiduplaanid: muudatused on tingitud suveajale üleminekuga kaasnevast rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanide muutumisest. Suurimad muudatused on Tallinna–Narva liinil, kus on uued ajad nii hommikustel väljumistel, ekspressreisidel kui ka õhtusel Narva–Tallinna reisil.