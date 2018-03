Viljapuud ootavad peagi lõikamist.

Kui selleks nädalaks lubatud külmalaine mööda saab, on aeg küps ka õunapuude lõikuseks. “Õunapuid võib julgelt lõigata, kui päeval ja öösel on plusskraadid. Ja lõikusi võib teha, kuni pungad on muutunud pontsakaks ja lõikekohta tekib mahl – siis oleks tark lõikamisest kuu-poolteist hoiduda, kuni õitsemine läbi,” selgitab Merike Kressa.