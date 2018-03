50 aastat tagasi

Rakvere Piimakombinaat saadab rohkesti toodangut välisriikidesse. Ekspordiartikliteks on juust ja või. Juustu on lähetatud Ungarisse, Tšehhoslovakkiasse, Saksa Demokraatlikku Vabariiki ja mujale, võid on aga saadetud peaaegu kõigisse Euroopa riikidesse ja veel kaugemalegi – Belgiasse, Hollandisse, Prantsusmaale, Austriasse, Kuubasse ja teistesse riikidesse.