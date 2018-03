Lepna ja Lasila päevakeskused on ühtlasi Rakvere valla teeninduspunktideks

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak selgitas, et ühistranspordist sõltuval inimesel on väga keeruline liikuda näiteks Lepna või Veltsi kandist Sõmerule vallamajja asju ajama, sest Rakveres tuleb ümber istuda: see on peamine põhjus, miks teeninduspunktid ellu kutsutakse.