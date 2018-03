Juhtkiri: tasakaalu tammikusse

Rakvere tammikuga on vist igal Rakvere elanikul omad suhted: kes on omal ajal seal kehalise kasvatuse tundides jooksnud või suusatanud, kes käib kevaditi alati just seal esimesi sinililli otsimas ning sügiseti pähkleid korjamas, kes igal aastaajal jalutamas, treenimas ja ennast laadimas.