Keskkonnaamet: tammiku tervisele teevad liiga jalgratturid

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Liggi Namm rääkis, et Rakvere tammikul on oluline väärtus just selle laialehise metsa tõttu ning see on jagatud piiranguvööndiks, kuhu alla jääb noorem istutatud mets, ja sihtkaitsevööndiks, mis hõlmab vana looduslikku tammikut.