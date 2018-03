Eesti parim piimatoode valmib Virumaal

Farmi pälvis parima piimatoote auhinna juba viiendat korda. “Toidutööstus on valdkond, kus edu saavutamiseks tuleb pidevalt katsetada ja riskida,” sõnas Farmi Piimatööstuse juhatuse liige Valdis Noppel. “Jõhvi tähtsaim tööstusharu on toiduainetööstus ning parima piimatoote auhinnaga sai see taas tunnustust. Hetkel anname tööd ligi 200 inimesele ning kasvavate müüginumbrite korral saame Virumaale veel töökohti luua.”