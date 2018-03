Probleeme oli ka tuletõkkeustega, mis olid näiteks avatud, kuigi pidanuks olema suletud. Avatud asendis võivad tuletõkkeuksed olla ainult juhul, kui need on ühendatud magnetitega, mis tulekahjusignalisatsiooni tööle hakates uksed sulgevad. Õigesti töötavad uksed tagavad selle, et tulekahju ajal suits ja tuli ei levi.