Võitu väärinud Tapa käsipallurid said napi kaotuse

"Väärisime võitu vastasest rohkem, sest meie tahtsime, kuid nemad mitte nii väga. Lõpus andsime lihtsalt käest ära. Eks see nii kipubki olema, et kogemustega mees teeb asja ära ja vähem kogenud hakkab kätt väristama," kõneles SK Tapa meeskonna peatreener Elmu Koppelmann, kes lisas, et paaris viimases kohtumises hoolealuste näidatud mängupildiga võib juba rohkem rahule jääda.