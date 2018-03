NATO kõrge sõjaväelane käis Tapa linnakus

"Lahingugrupi tegevusega tutvudes ning üksuste allohvitseridega kohtudes soovisin saada eelkõige kinnitust, et strateegilisel tasemel tehtud otsused, ülesanded ja eesmärgid jõuavad ka sõduriteni selgelt ja arusaadavalt. On hea tõdeda, et regiooni paigutatud lahingugrupid on korralikult tööle hakanud. Oluline roll on selle juures kahtlemata võõrustajamaade - kaasa arvatud Eesti - toetusel," ütles ülemveebel Petek.