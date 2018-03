30 aastat ajalooõpetajana on möödunud hobide ja muusika saatel

Rokisaurused jäävad homseks, värsketele uudistele viskab ta ometi pilgu. Üsna võimalik on see, et koolipäeva lõpetuseks teeb Mart Kand (52) väikese malepartii. Nii on õpetajal kombeks, see on mõnus, kui oled seitse tundi jutti ajaloost rääkinud.