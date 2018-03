Kaemus: kuidas kasutada taipu

Ma ei tea, mis nende jaapanlaste krimiromaanidega on, aga midagi on. Mingi kentsakas mõjujõud, mis neid näiteks eurooplaste mõrvalugudest täiesti eristab. Kas jaapanlased tapavad teisiti? Ei. Käituvad pärast mõrva sooritamist teisiti? Hm. Võibolla jaa. Kuigi mitte eriti. Nii et raske öelda, miks, aga “Andunud kahtlusalust X” lugedes mõistsin, et jaapani tapalood on my cup of tea.