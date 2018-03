Loomakasvatuse üleminekutoetusi saab e-PRIA-s taotleda 21. märtsini

Toetusõiguste alusel saavad ute, veise ja piima üleminekutoetust taotleda vastavate toetusõiguste omanikud, kellele on need õigused määratud varasema majandustegevuse põhjal või kes on toetusõiguse teiselt isikult üle võtnud. Toetusõiguste alusel taotlejad peavad olema põllumajandustootmisega tegelevad isikud, kuid ei pea enam tegutsema selles valdkonnas, millega seoses on toetusõigus määratud.