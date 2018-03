Lääne-Viru keskerakondlased valisid piirkonnajuhiks tagasi riigikogu liikme Siret Kotka-Repinski. “Kahtlemata on keskerakonna eesmärk riigikogu valimiste võit 2019. aastal, millesse Lääne-Viru liikmeskond peab tugevalt panustama. Vaid siis saame seista selle eest, et meie maakond ei jookseks inimestest tühjaks, vaid Eestis oleks tagatud tasakaalus regionaalne areng,” sõnas Kotka-Repinski. Ta ütles, et valitsuse otsused pooleteise aasta jooksul on näidanud, et regionaalne areng on keskerakonnale oluline.