Lääne-Virumaa ettevõtted on üpris agarad investeerima.

Kui üldjoontes on Eesti VKE-d optimistlikud ning märkimisväärset ehk enam kui 15-protsendilist käibekasvu ennustab 13% ettevõtetest, siis Ida- ja Lääne-Virumaa ettevõtted on märksa pessimistlikumad. Kõige optimistlikumad on Raplamaa ettevõtjad, kellest pea veerand ennustab käibe kasvamist, ning kõige pessimistlikumad on Valgamaa ettevõtjad, kellest 42% pelgab alanud aastal käibelangust.