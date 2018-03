Pöördumine: käitugem loogiliselt!

Vale on olnud eeldus, et muinsuskaitse ei luba ja Riigi Kinnisvara AS ei ole nõus rajama riigigümnaasiumi ajaloolise koolimaja baasil aadressil Vabaduse 1. Tegelikult on muinsuskaitseamet linna esindajatega kohtudes avaldanud tungivat poolehoidu sellele, et Rakvere gümnaasium arendataks riigigümnaasiumiks.

Inspektorite seisukoht on, et praegu on linnaruumis avatud väljak, mis toob ümbritsevad mälestised üldpildis esile. Paigutades riigigümnaasiumi uue hoone praegusele avatud alale, kaotame ajalooliste hoonete vaadeldavuse. Muinsuskaitsemetnikud ei pea õigeks mälestistele kaugvaate sulgemist ja ütlesid linnavalitsusele, et “kui te kardate muinsuskaitseliste hoonetega toimetamist ja toote seda argumendiks, siis vaatame pangahoonet ja Tarka Maja seal taga. No kuidas me siis ei luba?”. (VT, 16.03)