Kevad hiilib ligi: esimesed metsaotid tatsavad ringi

“Talv on läbi, see on kindel!” ütles loodusemees Peeter Hussar. Hoolimata sellest, et tänavune sügis venis tema tähelepanekul rohkem kui kuu aega pikemaks, talv tuli viimasel hetkel ning kevade areng on seetõttu pisut toppama jäänud.

Täiskevad on siiski tema väitel käes, lihtsalt loodus areneb väikese viivitusega. “Kui hommiku poole õue astud, siis kuuled linnulaulu. Laulukoorist on puudu mõned rändlinnud, kes on aru saanud, et vara on veel siia tulla, aga puukoristaja, rohevint, rasvatihane ja sinitihane laulavad oma kevadelaulu,” rääkis Hussar ja märkis, et kui tavaliselt on märtsi teiseks nädalaks esimesed kuldnokad ja lõokesed kohal, siis tänavu ei ole nad veel jõudnud. “Küll nägin ma täna õõnestuvi,” lisas ta.