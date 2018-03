Soome kaudu oma lõbuks suures võrkpallis tagasi

“Kui vaja trenni teha, teeb Elia seda isuga. Ja kui vaja pidu panna, siis ei hoia ta end samuti tagasi.” Nii iseloomustas Rakvere klubi kapten Martti Keel oma koostööpartnerit, kellel tõsted üha tihedamini tähtsatel hetkedel minema on hakanud. 31-aastane Lulla tõi Balti liiga veerandfinaali võidumängudes Tartu vastu üleplatsimehena 26 (+19) ja 20 (+10) punkti. “Elia tegi uskumatud mängud. Ta oli ainus, keda me kuidagi pidurdada ei suutnud,” ütles Tartu libero Rait Rikberg. Kangelane ise jäi tagasihoidlikuks: “Punktiarvud olid suured seepärast, et mängin nurgaründaja koha asemel nüüd diagonaalründaja positsioonil. Need on meeskonna võidud. Meil on kogenud kooslus, kes mängib laivis. Pole skeeme paberil nagu tartlastel.”