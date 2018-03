Hooldekodu töötajaid süüdistati vägivallas

Laura rääkis, et teda oli hoiatatud selle asutuse eest juba varem, aga ta ei näinud hirmujuttudel põhjust ega osanud midagi karta. Kohe, kui Laura oli oma ema hooldekodusse pannud, hakkasid ilmnema probleemid. Esimene asi, mille eest Laura võitlema pidi, oli see, et hooldekodu annaks ta emale korraliku voodi. Nimelt sai Laura ema voodi, kus ta pidi lamama nii, et pea oli allpool ja jalad üleval.