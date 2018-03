Jakoonijuur ja kliima soojenemine tulevad jutuks maaelufestivali eelüritusel

“Näiteks paljud vanad taimekaitsevahendid on müügilt kadunud ja turule on lubatud uued, millest eriti ei teata. See pole ehk aiapidaja jaoks huvitav teema, küll aga vajalik, sest paraku tuleb kahjuritega kokku puutuda,” rääkis Simkin. Nõnda on lubanud Ene Milvaste selgitada integreeritud taimekaitse põhimõtteid ning turul olevate taimekaitsevahendite liigitust.