Saaga jätkub: Kadrina vald jäi endiselt vallavanemata

Mõlemal kandidaadil oli enda tutvustamiseks kümme minutit ning kaks kogenud omavalitsustöötajat eristusid teineteisest selgesti: kui Pihlak tõi välja, et Kadrina valla tugevuseks on tegus keskkool ning just haridusest võiks saada tulevikus Kadrina märk, siis Aarne Laas märkis, et Kadrina valla eelarves on haridusele antud ebaproportsionaalselt suur “koogitükk”.