Vangladirektor Anu Möldri jutt, et filmid lastakse tavaliselt lõpuni vaadata ja alles siis lülitatakse vool kambrist välja, on sulaselge avalikkusele valetamine, sest sellist asja pole mitte iialgi lubatud. Alates Möldri ametisse asumisest hakkasid kahanema sportimise võimalused ja praegu ütlevad ametnikud, et spordisaal pole enam kinnipeetavate jaoks. Terviseteenus on tõesti oluliselt teistsugune kui tavakodanikel. Nimelt tuled tervena ja lahkud sandina. Ise tulin tervena ja lahkusin sedasi, et nägemine oli aastaga väga palju halvenenud, mõlemas põlves oli artriit koos ägeda lihasepõletikuga, astmahoog oli öösiti nii äge, et elu jooksis silme eest läbi, ja lõpetuseks sain veel näkku ägeda psoriaasi, millega pean elama nüüd elu lõpuni. Ka jutt, et sööme kohati tervislikumalt kui inimesed väljaspool vanglamüüre, on ametnike lausjura. Inimestel on pidev ainete puudus, hommikuti on enamikul veresuhkur madal, pidev näljatunne võtab silme eest lausa võbelema. Väide, et suitsetamine on ametnike seas vähenenud, vastab tõele, sest enamik suitsetajaid on suitsetamiskeelu tõttu töölt lahkunud, nii et suureks probleemiks on muutunud krooniline valvurite puudus. Probleem on lausa nii suur, et suhteliselt tihti peavad nii osakonna juhid kui ka kontaktisikud tulema valvuri kohta täitma, jättes sellega oma töö sootuks unarusse. Lükkan ka selle väite ümber, et vanglasse saabunuga hakatakse kohe personaalselt tegelema. Seal ei huvita reaalselt kedagi, miks sa seal oled või mida vajad, mitte mingit suitsetamisest loobumise nõustamist ei toimu ja sellekohast ravi pole keegi kunagi saanud. Pakutakse ainult suitsuvorsti, kui sa jätad suitsetamise maha.